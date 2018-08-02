就学贷款增“只缴息期” 台50万人受惠

台湾行政院会上午核定通过教育部所提“就学贷款轻松还措施”，9月1日起借款人毕业后除原有第一年无需还本息的宽限期外，新增四年“只缴息不还本”的宽缓优惠，教育部表示，目前正在还款的50万人都可以受惠。台教育部次长姚立德说，这项政策是去年底，总统蔡英文有感年轻人毕业压力较大，因此责成教育部研拟的，跟选举无关。

据《中时电子报》报道，姚立德说，目前就学贷款申请资格，家庭年所得120万元（新台币，下同，约5.34万新元）以下；或家庭年所得超过120万元，但学生本人及其兄弟姊妹有两位以上就读高中以上学校者；另外则是特殊情况经学校认定审查有贷款必要者。

教育部就学贷款轻松还，是除了现行“宽限期”，也就是毕业(退伍)后一年利息全免(或自付)不还本外；新增“只缴息期”每次至少一年，最多四年，只缴息不还本；另外也放宽“缓缴期”，条件由月薪未达3万元放宽至未达3.5万元，每次一年、最多四年免缴息不还本。

姚立德表示，就学贷款就是借几个学期，还款的年限就是几年，但会另加一年的宽限期，而为了降低年轻人还款压力，9月1日起增加一个只缴息期的规定，也就是每人一生可享一到四年“只缴息期”；贷款人开始还款后，若有需求，随时可申请暂时无需还本金，只缴利息；第一年为原有“宽限期”，依在学最后一年规定免息或缴息，第二年至第五年，只缴息不还本；缴息期间学生负担利息1.15%，政府负担0.95%。目前正在还款的50万人都可受惠；未来每年约增加9万人。

姚立德说，只缴息不还本的用意，是要减轻毕业年轻人的缴款压力，希望对职涯发展有帮助，甚至可以把钱投注在创业资本中，若与另一半结婚生小孩，也可以减轻夫妻俩立即还款的压力。姚立德也举例，若大学生就学贷款金额40万元，原先每个月要缴4364元，但若只缴息不还本，只要还383元。

至于放宽“缓缴期”，姚立德说，新的规定是所得门槛放宽，将前一年平均月收入门槛由未达3万元调整为未达3.5万元；措施实行后，现行届期还款人若符合前一年度平均月收入未达3.5万元者，也可以提出申请；“缓缴期”内学生无须缴还本金及利息。

姚立德特别说明，“缓缴期”跟“只缴息期”可以交互运用，目前已申请“缓缴期”的有4万人，再加上新增受惠3.8万人，合计约7.8万人可受惠。

新制9月上路，姚立德说，明年会增加6亿的经费，最高峰是九年以后，会增加15.4亿经费，等12年以后会趋于稳定，每年增加12.9亿元。目前就学贷款余额为1795亿元，逾放比为0.56%。

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