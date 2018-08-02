旅行社“钻空子” 全大陆人民均变相可到香港自由行

为了有效管理人民进出境，当局对大陆每个省市开放到香港自由行，过去都涉及一定的作业流程和法规，包括与香港当局商讨，但根据香港NOW电视新闻的调查报道，不少大陆旅行社凭着“钻空子”，居然可以避过法规，让大陆各省市人民都变相可以到香港自由行，早前订下的限制，形同虚设。特区政府前日回应有关报道时，表示将会向大陆方面了解。

据法国国际广播电台报道，大陆非自由行城巿的旅客要申请俗称“L签”的团队旅游签注来港。但NOW新闻的调查报道发现，不少“L签”旅客现时毋须再透过报团及由旅行社人员“送关”，便可来港旅游。有议员质疑，这等于是变相全大陆旅客都可自由行。

报道指出，过去获“L签”的大陆非自由行城市的旅客要透过向旅行社报团，集齐一定人数，再由旅行社职员向边检人员填写“送关纸”，以出境团名义到香港。但去年开始，旅行社不用再填“送关纸”，“L签”旅客可以自助过关，而且不限人数，变相放宽“随团来、随团去”原则。

电视台现场新闻显示，由外省去广州打工的陈先生一家四口，即场透过旅行社办理到香港旅游七日。他大赞新措施方便，不像以往等齐人才能成团过关。我们逗留半小时，已经见到超过10人用这个方法过境到香港。陈太太说，她是首次去香港旅游，都是因为知道有新措施。

再方便些更可足不出户，在淘宝网购买旅行社服务，代办“L签”，价钱低至一元人民币，部分旅行社更声称免“送关”，旅客可由北京、上海直飞香港。

有香港旅游业人士指，大陆至今无正式公布放宽“L签”政策。分析相信，“L签”旅客可自行过关，是为广深港高铁香港段开通后，非自由行城巿旅客不用报团可直接坐高铁来港。但有议员批评，“L签”政策有名无实，变相全大陆旅客都可自由行。

“L签”最多三个月两次签注，每次最多停留香港7日。零售界认为，放宽政策有利香港经济。

香港旅游事务署回应指，特区政府没有接获内地访港旅客出入境政策有变的通知。深圳市文体旅游局亦没有收到放宽团体签证政策的通知，署方会继续观察内地旅客访港情况。

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