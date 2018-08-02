拔管争议未解 台大学生会长声明：不同意聘管

台湾大学校长遴选委员会今发布声明，坚持聘管中闵当新校长，但该份声明并未透过正式会议做出结论，台大学生会长吴奕柔则声明指控，遴委会从未处理管案涉及的违法，学生权益也遭搁置，对此声明决定采定立场“不同意”，呼吁应重启遴选。

据《自由时报》报道，台大校长遴选委员会中，须有一席学生代表，这次由台大学生会长担纲，8月1日上任的新学生会长吴奕柔今天发出声明，指过去已多次表明立场，认为管中闵“台哥大兼职”在校内申请兼职、产学合作契约时，应构成违法，候选人跟遴选委员间“利益回避”也应受到行政程序法的正当行政程序原则拘束。

吴奕柔声明，我们信任遴选委员相较于一般人，具备更高的专业性与充足的资讯，然在此次遴选过程中，针对管教授与蔡委员兼具有重要利益关系之事，却有部分遴委不知情，是以在利益未回避的公平性上，及遴选委员并未履行充足资讯进行判断的义务之上，并不符合行政正当程序之原则。

吴也认为，教育部对台大校长具有人事权处分，认为台大遴委会应依照教育部日前的行政处分，重启校长遴选，因此针对今天台大遴委会对外声明，坚持要聘管中闵当校长，吴早就在调查期间，投下“不同意”的反对立场。

吴奕柔呼吁，台大校长遴选争议事件中，学生权益屡屡遭受影响，呼吁各单位都须严肃重视，学生并不只是校园中的四年过客，而是大学不可或缺的“学生群体”，要求无论谁成为台大校长，都应以学生为主体，视学生与台大共同利益为优先考量。

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