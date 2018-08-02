上半年湖南居民人均可支配收入11800元

中国国家统计局昨日公布数据称，上半年，中国31省区市2018年居民人均可支配收入为14063元（人民币，下同，约2815新元）其中，上海、北京居民人均可支配收入突破3万元，属于居民收入排行榜的“第一梯队”；九个省份人均可支配收入超过中国水平。湖南以人均可支配收入11800元，排名第15。

据《长沙晚报》消息，所谓居民可支配收入，是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。国家统计局近日公布31省区市2018年上半年居民人均可支配收入，上海以32612元位居榜首，成为最能挣钱的地区。从全中国范围来看，上半年，中国居民人均可支配收入14063元，比上年同期名义增长8.7%；扣除价格因素，实际增长6.6%。与全中国水平相比，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、辽宁、山东这九个省份的人均可支配收入超过了中国平均线。

按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。综合各地的收入增长状况来看，工资性收入成为带动居民收入稳定增长的主要因素之一。国家统计局数据显示，上半年，中国居民人均工资性收入8091元，增长8.8%，比上年同期加快0.2个百分点，占可支配收入的比重为57.5%。

从居民收入增速来看，尽管全中国居民收入增速低于GDP增速，但多地的居民收入增速跑赢了GDP增速。上半年，湖南省实现地区生产总值16405亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%，增速较去年同期提高0.2个百分点。其中，第一产业增加值增长3.2%；第二产业增加值增长6.7%；第三产业增加值增长9.7%。



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