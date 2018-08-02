腾讯市值重挫 股价与目标价之差创纪录

腾讯控股股价继续下挫，使得依然乐观的分析师目标价越来越遥不可及。

据新浪财经网转述《彭博社》报道，对于利润的担忧再加上全球科技股重挫，拖累腾讯股价仅在本周就下跌了8%。截至香港时间13：05，这家中国互联网巨头股价报342.80元（港元，下同，约59.64新元）为10个月以来的最低水平。而51位分析师的平均目标价是511.62元。尽管数名分析师上个月下调了目标价，但仍比当前股价高出约50%。

自14年前登录香港市场以来，腾讯股价只有两年是下跌的。该股在2017年攀升了114%，然后在今年1月创下历史新高。然而其光芒随后迅速暗淡下去，这一总部位于深圳的公司市值蒸发了约1600亿美元。除了对整个科技行业的担忧之外，随着投资者削减了这一最分散、流动性最强的股票的风险敞口，腾讯很容易受到香港市场普跌的影响。而且对其利润率不断下滑的担忧也有所加剧。

据报道，摩根大通本周将该股目标价下调4%至480元，称短期内腾讯的游戏收入可能疲软。摩根大通在报告中称，在第二季度业绩公布之后，明年的业绩前景可能会改善。

腾讯定于8月15日发布财报，分析师预计其第二季度利润增速将降至2012年以来最低。



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