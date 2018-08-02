河南推动部分抗癌药品降价 单药最大降幅51.59%

中国河南省卫计委主动谋划，积极协调河南省公共资源交易中心，迅速推动河南省部分进口抗癌药品降价，让更多患者享受到优质的药品。

据新华网报道，河南省卫计委协调河南省公共资源交易中心于上个月25日邀请河南省人民医院、河南省肿瘤医院等省内大型三甲医院药学部门负责人和肿瘤专业专家对辉瑞制药、西安杨森制药两家企业的部分药品进行价格谈判，新的价格在谈判当天开始执行。

据悉，此次价格谈判最终有21个药品品规（其中有10个为抗癌药品）降低价格，平均降幅12.39%，降幅最大的为地西他滨粉针（50mg），单支价格从10320元降至4996元（人民币，下同，999.72新元）降幅达51.59%。据测算，预计本年度上述药品可为河南省患者降低药品费用1041.26万元。

据了解，本次价格谈判的药品已经按照协商价格挂在河南省药品采购平台，医疗机构采购药品价格必须低于本次协商的挂网价格，河南省公共资源交易中心将做好上述药品价格监测工作，并即时进行上述药品最低价格联动。

此次议价谈判是河南省推动进口抗癌药降价的第一步。下一步，河南省卫计委将协调有关部门继续推动国家公布降税的抗癌药品清单内其他药品降低价格。

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