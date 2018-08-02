民进党发言人：国民党別再做大陆打手

台湾国民党今早举行“超级比一比，扁马蔡，总统职权表现最差的是谁？”，在执行职权上表现最差的总统就是蔡英文，对此，民进党发言人郑运鹏表示，大陆主导恶意强压东亚青运停办，强迫国际民航公司矮化台湾，未见国民党一字一句谴责大陆，如今又召开记者会为大陆发声，与大陆政府站在一起打压台湾，民进党感到非常遗憾。呼吁国民党，不要再做大陆的打手，欺压台湾。

据《自由时报》报道，国民党记者会从外交、两岸、国防议题等三项总统职权比较台湾前总统陈水扁、马英九以及现任总统蔡英文的表现。国民党质疑，与人民健康有切身相关的世界卫生大会（世卫大会），陈水扁从未获邀出席；马英九任内连续七年派出部长级官员与会，而蔡英文任内从未获邀，连世界卫生组织记者采访证都被拒发，比陈水扁还不如。

郑运鹏指出，国民党的说法正好证明马英九政府时代，参与任何国际会议、活动、组织都必须经过大陆的同意，马英九执政八年并未让台湾成为这些国家组织的正式会员国，被穿小鞋的国际参与，反而让国际误以为台湾是大陆的一部分。

郑运鹏强调，国民党都看不到台湾近期与美国关系持续强化，美国通过“台湾旅行法”，立法鼓励美国政府增进台美双边官方交流层级，进一步提升台美关系。美国参议院、众议院两院也于日前通过“国防授权法”，并支持强化台湾的国防能力、扩大联合训练、军售及高阶层级军事交流。由此可见，台美关系紧密友好，近年来在双方共同努力下，台美关系更加坚实稳固。

郑运鹏提到，新南向国家许多民间机构亦规划成立与台湾新南向政策有关的研究中心，以进一步加强双边合作。印度和越南建置农业新南向单一窗口资讯服务平台，提供资金需求、投资资讯、技术支援及贸易资讯相关讯息，以协助农业产业界布局新南向目标国市场。另立法院及各地方政府亦积极透过国会外交、城市外交等多元管道，协助推动新南向政策。

郑运鹏表示，马英九执政八年，换来的也只是让经济跟对外管道被大陆掐住咽喉。蔡英文清楚知道台湾就是一个国家，做为中华民国、台湾人民的总统，她全力捍卫国家主权与人民的尊严，努力分散台湾面对的国际及经济风险，很遗憾国民党的政治选择，却可能成为台湾国际发展最大的风险。

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