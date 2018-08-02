反驳马英九以核养绿 蔡英文：落后潮流的说法

台湾前总统马英九与前行政院长江宜桦联袂呼吁“以核养绿”，现任总统蔡英文今天痛批“这是一种似是而非、落后于世界潮流的说法”，强调非核家园是渐进的社会共识，台湾不会走回头路。

据《中时电子报》报道，蔡英文今天下午出席“新能源国际论坛”致词时表示，2011年她曾到德国拜会议员费尔，就德国绿能发展及台湾愿景交换意见，她相信绿色能源是无法逆转的趋势，那次谈话距今已过了七年，德国绿电占比从17%提高到超过30%；今年初，一度光靠绿能就能满足全国用电的状况，德国也预计2022年实现非核家园的目标。

她认为，台湾面临的情况也跟德国当年一样，正走在能源转型的路上，目标是2025年实现非核家园，绿电占比要到20%。近来天气炎热，用电量频创新高，但备转容量率仍可以维持6%以上，这里面就有太阳能光电的贡献。

蔡英文强调，太阳能和离岸风电是台湾得天独厚的资源，可以满足用电需求，但现在还有核电的拥护者不断质疑绿色能源，并主张以核养绿，“这是一种似是而非、落后于世界潮流的说法”。

她说，政府除开发绿能外，也加速规划布建配套，加上尖峰管理智慧电网的建置，“我相信2025年之后就算没有核电，台湾也不缺电”，台湾的能源系统将会比过去更有韧性，更在创造很多新的工作机会。

蔡英文强调，能源结构的转型并非一蹴可几，但有这么多人有相同的目标，走在这条路上，台湾一定会成功。

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