龙泉寺举报者：没想发布媒体 很多话不敢随便说

2日，中国国家宗教事务局发布《关于对举报中国佛教协会会长学诚一事的回应》。这一回应针对的是8月1日在互联网流传的一份名为《重大情况汇报》（以下简称“汇报”）的材料，其内容关于中国佛教协会会长、北京市龙泉寺住持释学诚向多位女弟子发出性骚扰短信的情况。该汇报分章节阐述了释学诚短信骚扰的过程及影响。

据《中国新闻周刊》报道，该汇报的撰写者之一释贤佳告诉记者，“这件事情没想发布媒体，因为报出去会对佛教产生很多负面。我们最初就是发给佛教界的法师，慢慢就传得比较广了。政府已经采取了初步行动，很多话我不敢随便说。” 该举报人曾为释学诚侍者，负责龙泉寺戒律作法事务，他称，就此事如何面对媒体，需要再和另一位汇报者释贤启商量。

而另一位撰写者释贤启的电话则一直无法接通。

1日晚，《中国新闻周刊》记者来到龙泉寺，一位在此做义工多年的女居士听到记者询问此次事件，神色有些紧张，摆手匆忙走开。

该《汇报》被扩散的当天，被举报人学诚法师在其微博上发布了龙泉寺的“严正声明”，称上述二人收集、伪造素材，歪曲事实并散布不实举报材料，构陷佛教大德，误导大众。

龙泉寺座落在北京西山凤凰岭山脚下，是一座汉传佛教寺院，始建于辽朝应历初年。2005年4月11日，经北京市宗教事务局批准，龙泉寺正式对外开放成为佛教活动场所，并迎请中国佛教协会时任副会长兼秘书长学诚法师任寺院主持。

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