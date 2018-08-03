“拼多多”涉销售盗版图书 出版社称将追究其法律责任

近日，人民文学出版社在“拼多多”购物平台上发现大量侵犯人民文学出版社权益的盗版图书，包括《红星照耀中国》《长征》《抗日战争》、“哈利·波特”系列、《围城》以及古典名著《红楼梦》《三国演义》《西游记》等。人文社表示，将通过法律手段追究“拼多多”购物平台销售盗版图书的责任。

据中国青年报报道，据了解，在“拼多多”购物平台上出售的上述人文社图书均为盗版，绝大多数售价低于正版图书定价的五折，甚至很多低于三折，远低于人文社发行的最低折扣。据“拼多多”手机客户端公布的销售数据（平台公布的“已拼”数量）统计，截至2018年7月27日，“拼多多”平台共低价销售《红星照耀中国》10万册以上，《长征》5万册以上，“哈利·波特”系列5万册以上，“四大名著”5千套以上。

上述图书都列入了中国教育部统编语文教材推荐阅读书目。人文社称，这些图书关系到中国千千万万青少年的身心发展。盗版书低劣的印刷质量、编校质量甚至用纸用材，都会给读者的身体健康和阅读体验造成损害。

人文社表示，已获得“拼多多”大量销售盗版图书的证据，并郑重声明：人民文学出版社近日将向中共中央网络安全和信息化委员会办公室、中国国家市场监督管理总局举报“拼多多”购物平台销售盗版图书的问题，并通过法律手段追究“拼多多”购物平台的法律责任，责令其就此前的售假行为赔偿损失，维护作者和读者的合法权益。

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