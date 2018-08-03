台方淡化金门通水反制大陆 传国台办要反击

台中市原定明年主办的东亚青年运动会，在大陆打压下被迫停办，陆委会日前要求金门县政府以大局为重，暂缓8月5日的金厦通水典礼，不过金门县府仍决定在后天（5日）如期通水，但从原本的“典礼”简化为“见证仪式”。今有消息传出，大陆国台办准备“大反击”，其主任刘结一将出席在泉州晋江的通水仪式，现场演说“怒怼”蔡英文政府。

据《自由时报》报道，原据了解，金门县府决定5日照常举办自大陆引水仪式，并淡化两岸官方色彩，台湾、大陆官方不会派员参加，由金门县政府、地方乡亲自行办活动，原本的典礼也简化为“见证仪式”。

陆委会副主委邱垂正日前表示，“水”是金门发展重中之重，中央乐见金门8月5日能“水到渠来”。但大陆一手蛮横打压台湾，另一手又透过文宣统战向台湾人民示好。为了抗议大陆的打压，不得不请金门县政府、县议会及金门乡亲，体谅政府维护国家的利益和立场。

《东森新闻云》今报道，目前包括金门籍立委杨镇浯、县府工务处副处长、自来水厂副厂长等人将代表金门县出席仪式，副县长吴成典赴大陆，县府已向陆委会送件，是否获准仍未确定。

报导提到，有大陆涉台人士透露，大陆国台办主任刘结一将出席在泉州晋江的通水仪式，并会发表演说“怒怼”蔡英文政府，演说内容为何，该人士说，刘结一可说“有备而来”、“请拭目以待”。

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