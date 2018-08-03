美参院通过新法把关 防中国窃密

美国联邦参议院通过新年度国防授权法（NDAA），朝野两党联手支持抑制中国军事活动和收购美国技术的措施，一些备受瞩目的条款涉及中国经济活动，包括：加强对中国投资的国安审查；修改美国技术出口的管制规定；管制华府合约，禁用中国华为和中兴通讯的技术；科技公司须揭露售给军方软体是否“开后门”、允许中俄等敌国检查源代码。

据《自由时报》报道，这份待美国总统特朗普签署的新法，扩大美国外来投资委员会（CFIUS）职权，主要锁定中企的并购投资展开国安审查。特朗普先前已表态支持扩大对CFIUS授权，借此抑制中资收购美国敏感技术的交易。尽管涉及CFIUS的条款和出口管制规定预期将影响到广泛美国企业，在对中国政策顾虑升高下，仍获得美国政商界多数支持。

美国国家反情报与安全中心（NCSC）负责人伊凡尼亚（Bill Evanina）指出，从经济间谍活动的角度来说，有几个国家对美国国家安全构成威胁，但没有一个比中国威胁来得大。华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深副总裁路易斯（James Lewis）说：“三年前如果要采取对抗中国的措施，企业界会反弹，现在他们不再反对了。”

另外，NDAA新法首度规范科技业者必须对美国防部揭露是否允许中国、俄罗斯等敌国政府检查软体源代码，也必须解决相关安全风险，直到五角大厦满意为止。

美国商务部工业安全局（BIS）已基于国安对中国展开技术封锁，前日在联邦公报网站公布，把中国44家军工企业列为出口管制名单；许多中国科研机构的关联及下属单位被列入美国出口管制范围，主要来自中国航天科工、中国电子科技（中国电科）两大国企集团；中国电科八家A股上市公司都入列，包括海康威视、杰赛科技、卫士通、华东电脑、凤凰光学、四创电子、国睿科技、太极股份。

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