公安部领导班子调整 副部长李伟卸任

中国公安部官网“领导信息”一栏已于近日更新，新任公安部党委委员杜航伟已明确担任副部长一职，位列部领导班子的第六位，李伟则不再担任党委委员、副部长职务。

据澎湃新闻网报道，出生于1962年4月的杜航伟是河南灵宝人，1984年7月从西南政法学院刑侦专业毕业后，即进入公安部工作。

作为一名经验丰富的“老刑侦”，杜航伟先后担任过公安部刑事侦查局反有组织犯罪处副处长、处长，刑事侦查局有组织犯罪侦查处处长，刑事侦查局办公室主任、副局长、局长。

在公安部任职25年后，杜航伟于2010年“空降”担任陕西省公安厅副厅长（正厅级），随后兼任西安市委常委、市公安局局长，后又接任西安市政法委书记职务。2012年，杜航伟出任陕西省公安厅厅长，旋即卸去在西安市的党政职务。

2013年初，杜航伟出任陕西省省长助理，2014年底又升任陕西省副省长，跻身副部级干部之列。2017年5月，杜航伟跻身陕西省委常委，并兼任省委政法委书记，后卸去副省长、省公安厅厅长职务。

目前，杜航伟担任公安部党委委员、副部长，副总警监警衔。

出生于1956年10月的李伟此前担任公安部党委委员、副部长，辽宁沈阳人，1983年5月加入中国共产党，1976年3月参加工作，中央党校行政管理专业毕业，党校大学学历，副总警监警衔。



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