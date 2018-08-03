央企负责人重大决策将终身问责

针对中国央企经营和投资的监管重磅文件，近日正式出台。国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）印发的《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（以下简称：《办法》）提出，针对在经营投资中造成国有资产损失或其他严重不良后果的中央企业经营管理有关人员，形成分级分层追责和责任机制，同时对于实行重大决策终身问责。

据《经济参考报》报道，该办法自8月30日起施行。这意味着，中国将推动形成责任追究制度体系全覆盖，强化监督和境内外国资重大损失追责。值得注意的是，下一步国资委对国有资产的监督力度将继续加大，提高监督效能、健全监管体系的步伐也在加快。

近两年以来，以混合所有制为主导的国企改革正在中国范围内加快推进，但国资流失案件的发生也频频敲响警钟。一位业内人士坦言，从以前的审计情况来看，国资流失的高发期，恰恰是在国有资产重组、上市等期间，特别是企业进行并购、采购等重大项目和决策时，其背后容易暗藏腐败等风险。随着国有企业改革的深入，必然会大量涉及国有资产重组、退出和调整等，而产权流动机制不健全、不透明和监管存在漏洞等问题，让正在推进的国企改革出现“灰色地带”。

随着国有企业资产经营环境的不断变化，一些国有企业在改革过程中逐渐暴露出管理不规范、内部人控制严重、企业领导人员缺乏制约等问题。国资委副秘书长彭华岗在此前接受媒体采访时也提出，要牢牢守住防止国有资产流失这条红线，坚决防止国有资产流失。



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