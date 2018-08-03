7月财新中国服务业PMI 服务业扩张势头开始放缓

财新网今日透露，7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为52.8，较6月下降1.1个百分点，创下四个月新低，仍在扩张区间。

制造业和服务业PMI皆放缓，拖累7月财新中国综合PMI降至52.3，较上月回落0.7个百分点。

据中国证券网报道，中国服务业新增业务量增速创2015年底以来最低，部分受访企业反映，市况相对低迷，削弱了客户需求。制造业新订单增速也放缓至4月以来最低，带动新订单整体增速降至略逾一年来新低。

业务量小幅增加，促使服务业企业继续增加用工。7月中国服务业用工虽仍在扩张，但增速放缓。制造业用工则继续收缩，综合后的整体用工规模连续两个月出现小幅收缩。

7月中国企业投入成本继续上升，制造业成本涨幅虽然较6月有所放缓，但仍高于服务业成本涨幅。服务业投入成本涨幅与上月基本持平。受访企业普遍表示，这与燃料和原材料、薪酬的上涨有关。

报道称，成本压力上升，导致服务业与制造业企业继续上调收费价格，但涨幅收窄。服务业收费价格涨幅跌至去年9月的低点，制造业出厂价格涨幅也放缓至三个月以来新低，使得产出价格创下今年初以来最弱涨幅。

同时，两大行业企业对未来12个月的前景信心度皆有所下降。其中，服务业企业信心度降至有数据以来的历史次低点。公司持续重组、中美贸易战和关税是影响企业情绪的负面因素。制造业乐观度也并未改善，业界信心仍较低迷。两大行业对未来一年生产经营前景的整体信心度降至32个月以来最低。



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