台上半年网络犯罪逾7000件 嫌犯比去年同期增逾千人

台湾内政部今天发布，今年上半年网络犯罪共发生7034件，以“诈欺”占29.7%最多，“妨害名誉（信用）”占18.7%次之，“侵害智慧财产权”占15.1%居第三，三者合占63.5%，破获率则是79.6%，比去年同期上升4.8%。

据联合新闻网报道，内政部表示，网络随着科技的普及与快速发展，已成为便利生活不可或缺的一环，另一方面也被不法分子利用为犯罪工具，今年上半年网路犯罪被害6950人，比去年同期增2.4％，其中50岁以上被害则较去年同期减少20.4％，嫌疑犯72%为男性，18至39岁占72.1%。

内政部表示，今年上半年网络犯罪发生共7034件，以“诈欺”2087件最多，“妨害名誉(信用)”1317件次之，“侵害智慧财产权”1059件居第三，比去年同期增加414件，主要是因为“妨害名誉(信用)”增加243件、“毒品”增加127件增多，但“妨害电脑使用”则减少208件。

内政部称，上半年网络犯罪发生数占全部刑案比例为4.97%，各案类別网络犯罪占各该案类比率以“妨害电脑使用”87.84%最高，“侵害智慧财产权”45.04%次之，余依序“妨害名誉(信用)”35.90%、“赌博”30.54%、“儿童及少年性剥削防制条例”25.16%、“诈欺”16.42%。

内政部表示，在破获部分，上半年破获数5596件，以“诈欺”破获1792件最多，“侵害智慧财产权”1012件次之，破获数比去年同期增加647件，“妨害名誉(信用)”破获增加204件最多，破获率则是79.56%，比去年同期上升4.80个百分点，“妨害电脑使用”因来源端为中国大陆、香港等地，追查不易，所以破获率近27%较低，其余主要案类破获率皆73%以上。

在被害人部分，上半年网路犯罪被害人6950人，比去年同期增加165人，以24至29岁增加267人最多，50岁以上被害人比去年同期减少194人，其中男性4105人占59.06%，女性2845人占40.94%，18至49岁被害人占84.61%。

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