国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议

中国国务院金融稳定发展委员会于近日召开第二次会议，分析当前经济金融形势，重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题。会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持。

据中国政府网报道，会议认为，当前金融形势总体向好，宏观杠杆率趋于稳定，市场预期明显变化，金融机构合规意识增强，野蛮扩张、非法集资等金融乱象初步遏制，金融风险由发散状态向收敛状态转变。但同时需要看到，中国经济尚处于新旧动能转换时期，长期积累的金融风险进入易发多发期，外部不确定因素有所增多，需要积极稳妥和更加精准地加以应对。

特别值得重视的是，在流动性总量保持合理充裕的条件下，面对实体经济融资难、融资贵的问题，必须更加重视打通货币政策传导机制，提高服务实体经济的能力和水平。

会议强调，做好当前金融工作，进一步打通货币政策传导机制，必须按照党中央、国务院的有关部署。

重点把握好以下几个方面：一是处理好稳增长与防风险的关系。在坚持推进供给侧结构性改革的前提下，注意支持形成最终需求，为实体经济创造新的动力和方向。二是处理好宏观总量与微观信贷的关系。在把握好货币总闸门的前提下，要在信贷考核和内部激励上下更大功夫，增强金融机构服务实体经济特别是小微企业的内生动力。三是发挥好财政政策的积极作用，用好国债、减税等政策工具，用好担保机制。四是深化金融改革，完善大中小金融机构健康发展的格局。五是健全正向激励机制，充分调动金融领域中人的积极性，有成绩的要表扬，知错就改的要鼓励。六是持续开展打击非法金融活动和非法金融机构专项行动，依法保护投资者权益，维护金融和社会稳定。

会议还研究了坚持结构化去杠杆、促进国际收支平衡等重点问题。

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