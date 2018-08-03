台救国团切割国民党否认附随 党产委员：怎么面对蒋经国

台湾行政院党产会预定在8月祭出行政处分，认定救国团为国民党附随组织，救国团发出多次严正声明指出，“风能进、雨能进、但党产会的魔手不能进”，并否认是国民党的附随组织；党产会委员表示，创团主任蒋经国当年拿着团徽，向人民介绍中间的青天白日是党徽，“救国团如今这样切割，怎么面对蒋主任？”

据《自由时报》报道，救国团声明指出，如果党产会认定救国团是附随组织，不仅让1200多位员工及其家庭、3000多位教师，代表着近5000个家庭的工作权、财产权、名誉权，都掌握在党产会手中，更让台湾人民再一次看到执政者暴虐和违反民主法治作为。

熟稔国民党党史的党产会委员表示，救国团谈及名誉权，难道作为国民党的附随组织有损名誉？身为国民党的附随组织很可耻？“蒋公何辜、团旗何辜”。

委员指出，根据1952年10月4日救国团成立时的报纸记载，救国团曾郑重对外说明“本团团徽中为青天白日，乃国民党党徽”。

委员提及，当年数份报纸纪载，青年反共救国团团徽，业经郑重研究确定，并将正式佩用，该团负责人并说明团徽意义如次：“本团团徽中为青天白日，乃国民党党徽，国民党为国民革命奋斗垂60年，有国民党始有中华民国，团徽中央之党徽，在于启示青年，明了中华民国之本源，从知报国之道。”

“做人不能忘本，历史那么悠久的团派，更应如此！”委员沉重地强调，救国团是国民党的青运组织，“掌握军队、强化特工、操纵党务、控制青年”是蒋经国接班掌权之前四大基本部署，“救国团如今这样切割，怎么面对蒋主任”。

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