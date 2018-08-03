国家市场监管总局：保持整治虚假违法广告高压态势

针对媒体报道的虚假广告等广告市场秩序问题，中国国家市场监管总局有关负责人日前回应称，国家市场监管总局对此高度重视，已在前期工作的基础上采取措施，加强广告监管执法力度，核实处理报道中所涉及的具体案例，督导有关属地工商和市场监管部门严肃查处虚假违法广告。

据《光明日报》报道，国家市场监管总局广告监管司有关负责人介绍，早在今年2月26日，原国家工商总局就联合中宣部、中央网信办、工信部、公安部等11部门部署2018年整治虚假违法广告重点工作，下发《整治虚假违法广告部际联席会议2018年工作要点》。为严厉打击互联网广告违法行为，原国家工商总局还下发了《关于开展互联网广告专项整治工作的通知》，加大对门户网站、搜索引擎、电商平台、移动客户端等互联网媒介的整治力度，严厉查处社会影响恶劣、公众反映强烈、危害人民群众财产安全的虚假违法互联网广告。

4月，国家市场监督管理总局向社会公开曝光了今年第一批典型虚假违法广告案件20件，积极指导地方工商和市场监管部门查处“邦瑞特生发神药”等违法广告。7月20日，国家市场监管总局公布2018年典型虚假违法互联网广告案件，30家广告责任主体因在微信公号、网店等互联网平台发布虚假违法广告受到行政处罚并被处以罚款。

据统计，今年上半年，中国工商和市场监管部门共查处违法广告案件1.5万余件、罚没金额9.2亿元（人民币，下同，约1.83亿新元），同比分别增长36.9％和292.7％；查处各类虚假违法互联网广告案件8104件、罚没金额1.17亿元，同比分别增长64.2%和17.0%。

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