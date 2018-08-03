台国民党今审林为洲开除党籍案 传赶下周行动中常会开铡

台湾国民党新竹县长选举分裂几成定局，国民党中央委员会考核纪律委员会（简称中央考纪会）下午将开会处理新竹县党部开除立委林为洲党籍建议案。若考纪会通过该建议案，依议程惯例，最快国民党中央委员会（简称中常会）15日开铡，但传党中央盼下周行动中常会就要排案处理。

据联合新闻网报道，党务人士证实，惯例上行动中常会多是配合选举造势，所以不会排定处理议案程序，但下周将于嘉义市举办的行动中常会，党中央确实有研究，在公开造势活动前，先安排闭门正式常会会议议程可能性，应该就是要排案处理重要议案。

但党务人士强调，就算行动中常会不同于以往，要排入讨论正式议案议程，处理正式议案，但不代表就是要安排处理林为洲开除党籍案，目前相关议程也未定。

表态争取国民党提名参选新竹县长已久的林为洲，在国民党确定提名现任竹县副县长杨文科参选后，7月25日宣布参选到底决心，但隔天新竹县党部随即开会决议建议党中央开除林为洲党籍。建议案也传呈中央考纪会处理，中央考纪会下午开会。

考纪会周一也发函邀请林为洲亲自到会说明，但林为洲虽已确定不会出席，但也已提出书面说明，重申他只是要强调追求提名制度的正当性。

外传考纪会将配合地方党部建议尽速开铡，但考纪会强调，考纪会是依据程序审理议案，今天是否通过新竹县党部开除林为洲党籍建议案，要尊重所有出席考纪委员意见，若无共识，也不排除再开第二次考纪会处理。

若考纪会今天通过开除林为洲党籍建议案，依规定开除党籍党纪案须再送中常会通过，但因国民党排定下周仍是行动中常会，惯例不做重大决议的行动中常会，党内原本推估，最快下下周常会（15日）才能正式排案开铡。

只不过原本国民党内仍就是否要在8月底林为洲正式登记前就开铡争论，但近日却传出，有党高层询问安排议事单位，是否可能破例在下周行动中常会造势活动前，排入审议正式议案议程，被党内解读是要加速处理今天可能通过的开除林为洲党籍案。

党务人士表示，确实有研究在下周嘉义市行动中常会上，加排处理正式议程可能性，但截至目前为止，为嘉义县市党提名的县市长参选人造势为主的议程并未改变。

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