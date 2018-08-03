广西地震局原局长苗崇刚接受纪律审查和监察调查

中央纪委国家监委网站报道，据广西壮族自治区纪委监委消息：广西地震局原党组书记、局长苗崇刚，因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
苗崇刚简历：
- 苗崇刚，男，汉族，河北沧县人，1969年10月出生，1992年7月参加工作，2000年7月加入中国共产党，大学学历。
- 1992.7－1996.11 中国地震局分析预报中心研究实习员、助理工程师、工程师；
- 1996.11－1998.11 中国地震局预测预防司主任科员；
- 1998.11－1999.9 中国地震局监测预报司应急处主要负责人；
- 1999.9－2002.2 中国地震局监测预报司应急处副处长，主持工作，高级工程师；
- 2002.2－2003.11 中国地震局监测预报司应急处处长；
- 2003.11－2005.11 中国地震局震灾应急救援司应急协调处处长；
- 2005.11－2013.4 中国地震局震灾应急救援司副司长；
- 2013.4－2014.12 广西壮族自治区地震局党组副书记、副局长，主持全面工作；
- 2014.12－2018.7 广西壮族自治区地震局党组书记、局长。
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