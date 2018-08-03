中国将世界第二大股市的头衔拱手让给日本

中国刚刚失去了世界第二大股票市场的排名，由日本取而代之。

据彭博汇报道，根据彭博汇编编的数据，在周四暴跌之后，中国股市市值为6.09万亿元（美元，下同，约8.25万亿元）。相比之下，日本为6.17万亿元。美国拥有世界上最大的股票市场，市值略超过31万亿元。

中国股市在2014年底超过日本，然后在2015年6月市值飙升至超过10万亿元的历史新高。今年中国股市和人民币受挫，因与美国政府的贸易争端、中国政府主导的减少债务和经济放缓。

“排名输给日本是贸易战造成的损失，”光银国际研究部主管林樵基表示。 “日本股票指数在目前水平附近相对稳定，但中国的市值已经从今年的峰值下滑。”

今年上证综指已跌幅超过16％，成为全球表现最差的股市之一，人民币兑美元汇率下跌5.3％。

“未来几个月市场可能继续徘徊在低位，”第一上海证券驻香港的策略师Linus Yip表示。“但中国股市仍有可能回升，总市值再次回升至世界第二的位置上。毕竟，经济基本面依然稳定，在短期经济颓势后，增长势头将会恢复。”

虽然日本的基准Topix指数今年下跌了3.9％，但在日本央行购买ETF以及大多数公司继续发布强劲盈利增长的情况下，它仍然是亚洲表现较好的市场之一。在当前财报季已经发表业绩的公司中，近60％的公司超出了分析师的预期。





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