台大学代会吁校方重启校长遴选

台湾大学学生会学生代表大会（简称台大学代会）今日发布声明，指出台大校长遴选案争议，宪法、大法官释字等给教育部有权适法性监督，不应让台大遴委会或校方以大学自治口号遁逃法治及社会监督，呼吁应重启遴选、解决争议。

据《自由时报》报道，台大学代会指出，昨台大遴委会再次表示自己“无明显重大瑕疵，适法有据”，台湾教育部长叶俊荣则传与多名遴委私下沟通，然遴选从1月5日公告以来，许多程序瑕疵早被陆续揭发，包含候选人与遴选委员间利益未回避、兼职未符程序等。

台大学代会认为，后续台大处理争议，在3月24日将议案全数搁置不处理，拒绝面对争议；5月12日又罔顾法律评估，拒绝重启遴选，如今遴委会不开会，仅用电邮通讯发送声明，更不断以“大学自治”作为口号，呼唤群众做政治诉求。

台大学代会点出法规，教育部是校长人事处分权的权责单位，可适法性监督，有义务厘清遴选程序是否合法与正当，宪法第162条给予国家监督公私立教育机关的权责，大法官会议第563号释字中也指出宪法所保障“大学自治”，范畴包括教学、研究等学术自由，并非做为自外于法治与社会监督的逃遁之词。

台大学代会呼吁，遴委会尽速重启遴选以解决争议，更重视学生声音，教育部更不能私下协商、弃公共性于不顾，须秉持法律见解及立场，更观察这次校长遴选中，除透露许多程序瑕疵，更反应既得利益者与既有结构稳固的校园，并拉帮结派，不愿确实面对争议，重申台大校园非少数掌权者的把持空间。

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