碧桂园副总裁对多起安全事故表示自责 现场鞠躬道歉

接连频发的工程事故让中国最大房地产商碧桂园陷入舆论的风口浪尖，碧桂园也被指过分追求高周转而带来一系列后果，从而遭到业内外的口诛笔伐。碧桂园今日召开媒体沟通会，就近期外界关注的焦点话题集中回应。碧桂园管理层在会上多次鞠躬道歉，并表示推出五大措施确保施工安全。

据《北京商报》报道，发布会上，碧桂园集团副总裁陈斌对公司大运营和质量管控体系等进行了介绍。谈及近期多地出现的多起安全事故，他对工友造成的人身和财产损失表示深深的歉意，并在现场鞠躬道歉。

陈斌介绍，针对安全生产和质量问题，碧桂园目前有五大措施促进安全质量管控升级。分别为：集团在建项目停工整顿，自查自纠；安排集团所有区域开展安全质量交叉检查；形成项目总经理质量安全周检制度；合同条款明确承包人须在确保安全、质量前提下履行合同，如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的，承包人可以拒绝执行并报集团总部；制定恶劣天气安全风险预防方案。

此前的一段时间内，碧桂园旗下项目事故频发。7月26日金安区碧桂园·城市之光建筑工地发生一处围墙和活动板房坍塌。据报道，该事故已不是碧桂园这个项目第一次发生伤亡事故。6月24日，位于上海奉贤的碧桂园红墅林项目发生项目坍塌。7月12日，位于杭州萧山所前镇的碧桂园前宸府项目又出了问题。

各界人士普遍认为，过分强调速度，追求高周转，忽视施工安全正式碧桂园近来事故频发主要原因。尤其是，“4个月卖楼、5个月回款、6个月现金流为正的工作速度和标准”的倒逼之下，是让施工、监理单位令项目安全和品质管理失控的重要原因。

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