港九西补选 高永文宣布不参选

香港前食物及卫生局局长高永文今日出席土瓜湾一个建制派灭蚊活动时表示，经过详细考虑后，决定不参加九西补选，表示以自己作为立法会议员的工作要求，没可能令他兼顾立法会议员和临床等其他工作。

据网媒香港01报道，至于会否支持陈凯欣或其他人代表建制派参选，高永文指，暂时不知道有哪些人参选，所以不会评论个別可能参选的人。但对陈凯欣的评价，高永文指，过去有五年时间与陈并肩作战，故无论她这次参选与否，他都会给予全力支持。

被问到为何考虑至今才决定放弃参选，高永文表示，很多立法会议员都有兼职，但对他而言，作为立法会议员有要求，他判断将要付出很多时间，因此回看自己的临床工作，现时已经很忙，若胜出立法会任议员，将未能做称职的议员。

对此，今年击败民主派胜出补选的民建联立法会议员郑泳舜表示，不评个別人士是否参选，但指距离选举期近，建制派都非常紧张，将尽快协调出合适的人士。被问及高永文今天才公布不参选，会否拖累建制派部署，郑泳舜仅称这次是重大决定，明白高永文需要时间考量。

事实上，建制上周才开碰头会商量人选，不少政界人物都在名单内，包括前民政事务局副局长许晓晖、区议员杨永杰、深水埗区议员陈颖欣及陈凯欣等，其中陈凯欣在排名较高位置。

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