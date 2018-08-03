上半年全球机场排名出炉 北京第二 浦东第九

2017年旅客吞吐量全球排名前15的机场，2018上半年旅客吞吐总量均超过3000万人次，平均增速为4.84%。按照2018上半年旅客吞吐量初步排名，2018年排名前15的机场旅客吞吐量平均增速为5.08%。2018上半年排名前15机场中，首尔机场增速12.16%排第二，浦东机场、广州机场、北京首都机场增速位列前五。

据澎湃新闻网报道，从起降架次方面观察，德里机场飞机起降架次同样增速最快，同比增长10.66%。旅客吞吐量最高的亚特兰大机场的起降架次最多，其次为芝加哥奥黑尔机场。德里机场旅客吞吐量初步排名上升六位最多，由2017年第16位跻身第10位。同样增速较快的首尔机场排名也由第19位上升第15位。而伊斯坦布尔机场旅客吞吐量同比增速达12.75%较高，但其旅客吞吐量排名由第15位下滑至第17位。法兰克福机场旅客吞吐量排名由第14位下滑至第16位，巴黎戴高乐机场由第10位下滑至第14位，北京首都机场、香港机场、上海浦东机场仍保持2017年排名，分别位居第二、八、九位，广州机场则由第13位上升第11位。通过观察单机承运人数方面，迪拜机场的单机承运人数最高，其次为首尔机场、香港机场，可以看出这些机场对时刻的利用更充分（时刻发挥更大“效益”）。

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