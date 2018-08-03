至少25省份41名省级政府副职履新 均为“60后”

据了解，中国今年至少25省份41名省级政府副职调整。其中，内蒙古、广西有四名政府副职调整，江西、海南有三名政府副职调整，天津、山西、吉林、湖南、贵州和云南六省市各有两名政府副职调整。

据中国共产党新闻网消息，从年龄上来看，这41人均为“60后”，其中最年轻的是出生于1969年8月的北京市副市长殷勇，今年49岁。其次是出生于1969年5月的内蒙古自治区副主席包钢。

从任职经历来看，九人为中央“空降”干部，这包括：北京副市长殷勇此前担任中国人民银行副行长、党委委员；山西省副省长刘新云此前担任公安部网络安全保卫局局长兼国家网络与信息安全信息通报中心主任；浙江省副省长王双全此前担任司法部副部长、政治部主任等职务；江西省委常委、副省长刘强此前担任国务院国资委副主任、党委委员；湖南省副省长陈飞此前担任国务院三峡工程建设委员会办公室副主任、党组成员。

另外，12人此前任地市市(区)委书记职务，包括：天津市副市长金湘军此前担任广西防城港市委书记；山西省副省长曲孝丽此前任天津市红桥区委书记；内蒙古自治区副主席杨伟东此前任江西省九江市委书记；内蒙古自治区副主席包钢此前任内蒙古自治区阿拉善盟盟委书记；江苏省副省长郭元强此前任广东省珠海市委书记。

从现任职务来看，七人为所在省份省委常委。他们是内蒙古自治区党委常委、政府副主席马学军，吉林省委常委、副省长吴靖平，江西省委常委、副省长刘强，河南省委常委、常务副省长黄强，广西壮族自治区党委常委、政府副主席秦如培，广西壮族自治区党委常委、政府副主席严植婵和海南省委常委、副省长刘星泰。

七人同时兼任省级公安厅党委书记、厅长职务。他们是山西的刘新云、内蒙古的杨伟东、吉林的刘金波、浙江的王双全、福建的田湘利、江西的秦义和四川的叶寒冰。



国庆促销配套