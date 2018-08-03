中国对自美进口的约600亿美元产品加征关税

（早报讯）中国宣布对自美国进口的约600亿美元（820亿元新元）产品加征关税。

据央视新闻网报道，中国国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的部分进口商品(第二批)加征关税。

报道说，2018年7月11日美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税的措施。8月2日美国贸易代表声明称拟将加征税率由10%提高至25%。美方背离了双方多次磋商共识，单方面再次升级了贸易摩擦，严重违反世界贸易组织规则，破坏全球产业链和自由贸易体制，实质性损害了中国国家和人民利益，也将对包括美国在内的世界经济发展造成负面影响。

据报道，针对美方上述措施，中方被迫采取反制措施。根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行，将其加征关税措施付诸实施，中方将即行实施上述加征关税措施。

报道说，中方采取上述加征关税措施，目的是捍卫自身合法权益，通过反制措施遏制贸易摩擦升级，同时，相关措施也尽可能减少对中国国内生产、人民生活需要的影响。上述措施实施后，有关部门将会同社会各界对措施效果进行评估，力争把措施对中国国内生产生活的影响降到最低。

报道说，中方承诺，将继续按照既定部署和节奏，坚定不移地推动改革开放，坚定支持经济全球化，坚定维护自由贸易原则和多边贸易体制，与世界上一切追求进步的国家共同发展、共享繁荣。

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