李泽钜交出任内首份业绩答卷 长和、长实利润双增且大幅提高派息

香港大亨李泽钜麾下主要的两家公司上半年盈利双双上升，为其继承父业执掌长和系取得了积极的开局。

据彭博社报道，旗舰公司长和截至6月末的六个月净利润增长13%，至180亿港元（31.33亿新元），长实集团基础盈利增长20%至121亿港元。李泽钜于今年5月接替其父李嘉诚，出任这两家公司的主席。

李泽钜甫一上任便立即着手给公司打上自身烙印，发起一系列涉及数十亿美元的收购，展现出颇有其父作风的对并购交易的偏好。他所建议的收购计划包括要约收购澳大利亚天然气管道运营商APA Group，以及买下意大利移动电话合资企业的剩余股权。

长和盈利基本符合瑞银做出的179亿港元的预期，增长速度也创下2015年重组以来最快水平。去年包括收购电力分销商Duet Group在内的基础设施投资，以及Husky Energy Inc.因油价上涨而展现的强劲增长，都使该公司获益匪浅。

在业绩公布前，长和下跌2.4%，收报82.85港元。长实集团下跌2.6%至58.50港元 。

针对少数股权投资者长期以来的怨言，这两家公司均提高中期派息建议，较去年同期提高约12%。

长和联席董事总经理霍建宁在分析师简报会上表示，这是长和首次将派息增加10%以上。

他表示，希望公司继续保持良好表现，若能保持这种趋势，年终派息会是让投资者兴奋的情形。

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