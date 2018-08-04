新疆水灾造成20人死亡8人失踪

新疆维吾尔自治区抢险救灾指挥部公布了哈密特大暴雨引发洪水灾害的损失情况称，暴雨引发的洪水造成新疆维吾尔族自治区20人死亡，8人失踪。有5500当地居民被疏散到安全的地方。

据央视新闻报道，发生洪水的县中受灾最严重的是哈密县。7月31日秦城降雨量创了纪录，其结果是居民点被淹。据最后资料显示，除了人员伤亡外，洪水还导致8700多所房屋和其它建筑被毁，农田被淹，公路和铁路被冲毁，供电线路受损。当地水库的大坝也受损，其水位急剧上升。

由于情况紧急当地政府和救援部门组织了必要的救援工作和预防工作。

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