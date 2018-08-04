中国采取行动支撑人民币

在人民币汇率连跌周数创出历史纪录，兑美元汇率“破7”咫尺可望之时，中国开始采取行动支撑人民币汇率。

据彭博社报道，中国央行周五晚间发表声明称，自2018年8月6日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零调整为20%。央行表示，此举旨在防范宏观金融风险，促进金融机构稳健经营，加强宏观审慎管理；近期受贸易摩擦和国际汇市变化等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。

凯投宏观分析指， 央行此举显示其对汇率跌速的担忧，但其实人民币至今的贬值已经大部分能够对冲特朗普政府已经或是可能加征的全部关税的影响 当然关税对经济的影响可能远不止此，比如贸易战对投资信心的打击以及对人民币贬值对进口价格的冲击

德国商业银行驻新加坡高级新兴市场经济学家周浩指， 这是昨日重现，此举意在支持人民币。如果没有效果，中国将祭出更强有力的措施来抑制人民币贬值

该消息公布后，离岸人民币兑美元飙升近600点，纽约时段收于日内高点附近，涨0.51%报6.8461; 在岸人民币夜盘收涨0.14%, 报6.8288，此前在亚洲时段一度跌0.85%。USD/CNH12个月远期点一度跳涨逾100点，目前报342.5点。

中国曾在2015年9月人民币急贬时启用过外汇风险准备金措施，后于2017年9月将准备金率下调为零。近期在中美贸易战渐酣、国内经济出现放缓迹象之际，央行重启这一措施，市场人士认为是一个强烈的汇率维稳信号，将有利于控制人民币兑美元自二季度开始的急跌, 同时在中美贸易谈判桌上增加一些砝码。

“央行通过该工具的启动所表达的态度比工具本身重要，或会直接扭转人民币贬值的预期，”华创证券宏观经济研究主管张瑜在采访中表示。“预计汇率将会很快企稳，市场情绪会得到修正，年内‘破7’的概率已经非常小了。”

张瑜同时表示，中美贸易争端还处于博弈期，汇率过度贬值也会激发美国的反弹情绪; 在中美贸易战胶着的态势下，人民币一篮子指数保持稳定同时保持中间价灵活有弹性是一个较为友好的姿态。

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