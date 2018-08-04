北京共享单车设上限191万辆

共享单车的“野蛮生长”给城市管理带来了巨大的压力，去年9月，包括北京在内的十余个城市出台“禁投令”，为共享单车过量投放按下了暂停键。目前，北京市共享单车总量上限确定为191万辆，共享自行车监管服务平台也将于年底上线。

据央视财经报道，目前北京市共享单车企业共九家，自去年9月北京叫停共享单车新增投放以来，单车总量已由235万辆下降至191万辆，并将191万辆确定为共享单车数量上限。企业报废一批单车后，才能置换新车。

北京市交通委停车管理处副调研员胡海明表示，目前共享单车的车辆活跃度，月平均不到52%，将近大概有48%的车辆没有人使用，下一步我们，要求企业收回目前他的闲置，闲置长期不用的车辆 。

为解决共享单车车辆淤积，乱停放问题等问题，北京将建设共享单车监管服务平台，对共享单车数量和运行状况进行监管，利用大数据，调减重点区域过剩车辆。预计12月，该平台将正式投入使用。在规范企业运营管理的同时，相关部门也对使用共享单车的市民做出要求，引导使用者将共享单车停在规范区域。目前，北京已在东城、朝阳、海淀、通州等区开展 “电子围栏”试点1400余处，并逐步在全市推广。

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