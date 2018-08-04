深交所称将完善上市公司停复牌制度 遏制“随意停”“长期停”

中国深圳证券交易所周五表示，将持续完善上市公司停复牌制度，强化一线监管职能，引导上市公司审慎申请停牌，使“随意停”“任意停”“长期停”得到有效遏制，维护交易连续性和市场流动性，充分保障投资者合法权益。

据路透社报道，深交所微信公众号发布文章称，深交所将严格停牌申请程序，从源头入手，切实防止“随意停”；加强信息披露监管，要求公司在停牌公告中详细披露停牌原因和具体事项，严控停牌期间信息披露前后不一致的情形，有效遏制“任意停”。

此外，还将缩短停牌期限，督促公司加快评估审计工作及履行审批程序，着力避免“长期停”；要求上市公司做好内幕信息管理工作，增强各方的保密意识，引导上市公司筹划重大事项时减少对停牌的依赖。

据其介绍，截止8月3日，深市上市公司停牌家数77家，占比3.64%，约64%的重组停牌股票停牌时长在两个月以内，18%的股票停牌时间介于2-3个月，仅有个别公司因重组方案涉及重大无先例事项停牌超过六个月。与去年同期相比，重组长期停牌的股票数量减少过半，停牌时间在两个月以内的股票数量占比大幅提升。

深交所文章称，对于涉及重大资产重组事项，部分上市公司往往担心因引起内幕交易或股价异动导致交易无法顺利达成，仍希望申请长期停牌以防范这些“风险”。这一现象在今年有明显改善，深市有17家公司筹划重组时未申请停牌，而是直接披露重组方案或披露提示性公告，平稳有序地推进重组事项。

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