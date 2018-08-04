中国商务部：上半年新设外商投资企业同比增长96.6%

据央视网报道，今年上半年，宝马、英特尔、波音等跨国公司已经大幅扩大在华投资。中国商务部数据显示，上半年，中国新设立外商投资企业同比增长96.6%，实际使用外资683.2亿美元，同比增长4.1%。自贸试验区引领全国外资增长，11个自贸试验区实际使用外资同比增长32.6%。

与此同时，特斯拉、西门子等跨国公司纷纷宣布扩大在华投资。

商务部外资司司长唐文弘表示，外商对投资中国充满信心，这种信心，来源于中国对外开放的坚定决心，来源于中国市场的良好成长空间，来源于中国投资环境的持续优化。

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