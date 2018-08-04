蓝绿各自打两岸牌 柯文哲：不见得符合台湾最大利益

台湾年底选战逼近，蓝绿阵营台北市长参选人昨都打出两岸牌，包括丁守中强调两岸早就是一家人，姚文智则坚持“我们就是台湾”。对此，寻求连任的台北市长柯文哲今早受访时表示，“两边诉求不见得最符合台湾现阶段最大利益”，还是应互相谅解。

据中时电子报报道，柯文哲今被问到艺人宋芸桦事件，他认为，目前两边意识形态越来越高涨，造成两边关系越来越紧张，在他看来此次事件类似周子瑜事件，让关系越来越差而已。

至于自己此次选战的两岸论述，柯文哲说，他的态度还是一样，减少紧张、冲突的危险，现阶段台湾要做的事还是增加自己的实力，数字看来台湾至少老百姓觉得生活过得不好，经济、国防力量还是先，勿恃敌之不来，恃吾有以待之嘛，台湾内部实力先过比较重要，不是讲太多话。

会不会也打出两岸牌？“我不要被两岸牌打就不错了！”但柯文哲也强调，现在蓝绿开始各自喊口号，不过台湾社会对这种操纵恐惧、仇恨的选战打法蛮厌恶，两边诉求也不见得就符合台湾现阶段最大利益。

他指出，“一五新观点”还是原则，包括互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。其中最重要就是互相谅解，你谅解我有困难、我谅解你有困难，各退一步。

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