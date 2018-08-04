中国农业农村部：非洲猪瘟病毒不会感染人

中国农业农村部新闻办公室昨日发布，辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情，这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。农业农村部有关负责人说，目前，该起疫情已得到有效控制。

据《新京报》报道，8月1日，辽宁省沈阳市沈北新区某养殖户的生猪发生疑似非洲猪瘟疫情，存栏383头，发病47头，死亡47头。8月3日，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。

疫情发生后，农业农村部启动Ⅱ级应急响应。当地按照要求，启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区，沈阳市已暂停全市范围的生猪向外调运。据悉，目前当地已完成疫点内913头生猪的扑杀工作并做无害化处理。

农业农村部有关负责人表示，非洲猪瘟不是人畜共患病，病毒不会感染人。同时，提醒生猪养殖者，要严禁从疫区调运生猪，注意做好日常消毒工作，尽可能封闭饲养生猪，采取隔离防护措施，尽量避免与野猪、钝缘软蜱接触，严禁使用未经高温处理的餐馆、食堂的泔水或餐余垃圾饲喂生猪。一旦出现不明原因死亡异常增多且有猪瘟类似症状的，应及时上报当地兽医部门。

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