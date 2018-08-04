谷歌据悉与腾讯等公司商谈 拟将云业务引入中国

谷歌希望重返中国，并且正在为这项计划的一个关键部分构建基础：将其云业务引入中国这个全球第二大经济体。知情人士透露，谷歌正在与腾讯控股、浪潮集团及其他中国公司就在内地推出谷歌云服务进行商谈。因消息未公开，知情人士要求匿名。

彭博社引述知情人士称，磋商在2018年初就已开始，谷歌在3月下旬将合作候选人缩减到三家公司。这项计划目前被笼罩在中美贸易紧张局势的阴云之下。这位知情人士称，尚不清楚这些计划是否将会推进。

中国要求数字信息存储在境内，而谷歌在中国内地没有数据中心，因此其需要与本地公司建立合作。通过中国供应商的本地数据中心和服务器来运行谷歌基于互联网的服务，例如Drive和Docs，这与其他美国云服务商进入中国市场的方法相类似。在全球其他多数地区，谷歌云在互联网上出租计算能力和存储资源，销售一系列被命名为G Suite的工作空间生产率应用，这些应用在谷歌自己的数据中心上运行。

谷歌云的负责人Diane Greene上周表示，她希望这项业务成为一个全球性的业务，但未特别就中国市场置评。不过，该公司目前正在为其云业务物色驻上海的业务开发经理。这一招聘启事中列出的首要条件是“具备中国市场相关经验和知识”。



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