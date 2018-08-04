家乐福被传正式退出中国 负责人回应：太离奇了

从7月31日开始，“家乐福正式退出中国市场”的消息在中国网络上流传开来。消息的主要内容是“近日，家乐福正式宣布：法国总部裁员2000人，并且和腾讯、永辉签订了中国潜在投资意向条款，此后，家乐福将会把中心转向电子商务。这份声明虽然委婉，但其实已经说明，家乐福最终卖身腾讯，退出中国市场。”

据《成都商报》报道，法国总部裁员，和腾讯、永辉签订战略合作协议，中心转向电子商务这三点，是“家乐福正式退出中国市场”这则“新闻”的报道依据，但这些均是今年初的旧闻。在三个旧闻的基础上，该传言突然话锋一转，得出了“家乐福退出中国”的结论。成都商报记者检索网络发现，这些报道来源于多个自媒体，且文章均没有署作者名字。

对于“正式退出中国”的网络传言，家乐福相关负责人今天（8月4日）中午回应成都商报记者称，未接到相关通知，大成都地区，除资阳外的17家门店均正常营业，未受到任何影响。家乐福正与美团展开闪购活动，近期没有与腾讯、永辉进一步合作的消息。该负责人同时表示，家乐福中国已经注意到近日网上的传言，刚开始觉得没有必要辟谣，“这个消息太离奇了”，不过随着消息不断发酵，后期官方可能会给出统一的明确说法。

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