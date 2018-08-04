杭州奔驰车失控致四死13伤事件最新通报：车辆制动转向均无异常

杭州市公安局官方微博8月4日通报了“7·30”交通肇事案调查最新进展，该案已致4死13伤。通报指出，检验鉴定报告显示，肇事车辆制动系统可实现制动功能，灯光及转向系统均无异常。

据界面新闻报道，杭州市公安局官方微博7月30日晚消息，7月30日19时06分，陈某某（女）驾驶浙A87T97号小型客车在竞舟路由北向南行驶至文二西路口时车辆失控，冲撞在路口行驶的车辆和行人，造成后果严重的道路交通事故，目前致2人死亡、13人受伤，多辆车辆损坏。伤员均送医院救治，肇事者已被公安机关控制。目前，公安机关正勘查现场、调查取证。事故原因正在进一步调查中。

根据钱江晚报的报道，现场目击者称，肇事是一辆黑色SUV奔驰车，由北往南开，开到竞舟路时，车辆失控，先撞上了一辆电动车，然后撞翻了自行车道上的遮阳棚以及棚下的十几个骑电瓶车人和行人，还撞到了路边的隔离墩和其他车辆。司机为女性，50多岁左右，人当时也被卡在了车里面。

当晚23时许，平安杭州再次通报，死亡人数上升至3人，受伤人数上升至14人，伤员仍在救治。公安机关已对肇事驾驶人陈某某作酒精测试和尿样检测，初步排除其酒驾、毒驾嫌疑，事故原因目前仍在调查。

7月31日凌晨5时许，平安杭州发布微博，该事故已致4人死亡、1人伤势较重、12人留院观察。事故发生后，公安机关及时开展现场勘查、调查走访、监控调取等取证工作，肇事车辆已送第三方专业机构检测，肇事驾驶人陈某某现在警方控制下接受医院治疗。

当天14时42分，平安杭州表示，公安机关已以涉嫌交通肇事罪立案侦查，对犯罪嫌疑人陈某某采取刑事强制措施。

8月4日，平安杭州发布该肇事案调查进展通报。通报指出，7·30事故发生后，杭州警方委托公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心对涉案的浙A87T97号小型越野客车进行检验鉴定。该中心对车辆制动、灯光及转向系统作了检验鉴定，已于8月3日出具了检验报告。据报告显示，送检车辆制动系统可实现制动功能，灯光及转向系统均无异常。检验报告已陆续送达受害者及家属、犯罪嫌疑人。

目前，案件正在进一步调查之中。

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