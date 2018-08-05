金门通水仪式今早举行　陈福海提出“新三通”

金门自泉州引水仪式今天（５日）早上举行，金门县长陈福海就地举行中外国际记者会，正式提出“新三通”——通水、通电和通桥的新主张，期待做为两岸交流“大门”的金门，不但要成为两岸亮点，更要开启走过大陆，与世界接轨的新未来。

据中时电子报报道，仪式以表演与历史影片播放开始。陈福海随后上台感恩致辞。陈表示：“今天是用感恩的办喜事的心促进这个事，特别感谢这些年来有太多好朋友为了金门这块土地尽心尽力。也感谢不管蓝或绿，大家尽心建构了今天历史的一刻怀抱无比振奋的心情，和大家见证两岸通水的历史时刻。”

他透露，今年刚好是823炮战60周年，两岸从烽火走向平和，具有跨时代意义，乡亲们的鼎力支持，用欢喜心来办这场见证会。他说：“今天有许多好朋友“因故”不能跟我们一起见证，在此表达最崇高的敬意与谢意，没有你们就没有今天的通水，通水只是起步，让乡亲以最低的成本喝到最好的水事是我们的目标。”

陈福海还说，金门好两岸才会好，两岸好台湾才会好。现在两岸间出现一些变数，让通水平添许多困难，他要呼吁两岸领导，两岸合作，民生为念。不应该悖离民意，应以民生为重。他并提出“新三通”的时代，金门要和大陆通水、通电和通桥。迎来台下一片掌声。

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