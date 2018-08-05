广东公安向香港警方移交三名尖沙咀劫案疑犯

广东省公安厅昨天（4日）向香港警方移交3名涉及7月“尖沙咀珠宝劫案”的香港疑犯。

据星岛日报报道，这3名香港疑犯早前在内地落网，分别姓蔡、姓廖及姓孙，年龄介乎36至40岁之间，由深圳公安在深圳第一看守所押往皇岗边境，移交香港警方。

案发于7月1日，香港尖沙咀海防道与汉口道交界的“名人钟表珠宝”遭3名贼人持铁锤、刀及伸缩棍打劫，掠走33只名表和6条黄金手链，损失2310万港元，匪帮事后怀疑在落马洲担竿洲路烧毁接应的私家车。

据悉，香港警方在案发4日后拘捕3男1女，当中3名男子已被起诉行劫及纵火罪，女疑犯获准保释。

广东省公安厅应香港警方要求协助调查。深圳市公安局专案组7月17日及19日，先后拘捕3名香港男子及一对内地男女，起回170多万港元现金及12只手表。

据头条新闻报道，公安初步调查显示，被捕的3名港人为劫案集团骨干成员，另外两名姓黄及姓李的内地男女，来自海南与湖南，协助找买家将赃物脱手。

而香港警方于7月19日采取行动，分别在屯门、天水围与沙田区拘捕1男3女，怀疑他们协助将其中21只手表经澳门转运内地，涉嫌处理案中赃物，4人经调查获准保释，警方相信仍有主犯在逃。

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