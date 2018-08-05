金门供水仪式今登场 刘结一：阻挠者必然自食恶果

两岸今天同步举行福建向金门供水仪式，大陆国台办主任刘结一批评蔡政府，他指“台湾某些人”出于阴暗的政治目的，竟对老百姓民生吃水、用水目的横加阻挠，无理取闹。

据台湾联合报报道，近期受到大陆阻挠台中市举办东亚青运等因素影响，一度传出台方有意暂缓举办两岸通水仪式，今天金门与晋江同步举办通水仪式，大陆方面在泉州晋江的龙湖水库旁举行，国台办主任刘结一、福建省委书记于伟国、福建省长唐登杰等人出席，金门方面则有金门前县长李沃士、金门县议长洪丽萍与会。

对于喧腾多日的两岸通水仪式争议，刘结一上午表示，金门与晋江之间原是炮火相向，如今通水代表和平发展，特别有感触，他说“两岸关系好，台湾同胞才会好”，要为金门还有两岸同胞谋福祉。

刘结一说，台湾某些人出于阴暗的政治目的，竟然对老百姓吃水用水问题“横加阻拦，无理取闹”，他质疑把广大台湾同胞的福祉和切身利益置于何处？他说，两岸同胞的“民心不可逆、民意不可违”，这些人无视于广大台湾同胞的利益，必然自食恶果。

谈到美国参议院通过台湾旅行法，刘结一在会后受访时表示，美国国会在台湾问题上做文章不是第一次，未来也还会有，美国国会违反了全体中国人民，包括两岸人民根本利益，“过去不会得逞，今后也不会得逞”。

国庆促销配套