沈阳警方侦破一起特大跨区域团伙贩毒案

沈阳市公安局今天（5日）发布消息称，该局辗转重庆、辽宁等省市，经过近一年缜密侦查，成功侦破中国公安部督办的特大跨区域团伙贩运毒品案。

据中新社报道，该案共抓获违法犯罪嫌疑人45人，成功打掉一条由重庆向沈阳贩运毒品的地下通道，摧毁了一个人员众多、联系紧密、层级清楚、分工明确的特大贩毒网络。

消息称，2017年8月底，沈阳市公安局刑侦禁毒局在工作中获得线索：黑龙江籍无业女子李某在沈阳市贩卖冰毒，李某身后还隐藏着一个较为稳定、参与人员众多的吸贩毒团伙。该团伙的毒品来源于重庆籍贩毒嫌疑人朱某，经查，朱某在重庆与多名吸贩毒人员联系频繁，毒品交易异常活跃，且数量巨大。

今年5月，中国公安部将该案列为“2018-310号”毒品案件予以专案督办。专案组启动侦查协作机制，查明该团伙的组织架构，毒品来源渠道、毒品运输途径、终端销售网络，主要犯罪嫌疑人的身份特征和落脚点。

专案组于6月20日进行第一阶段收网行动，分别在重庆、沈阳两地将主犯李某、朱某等涉案违法犯罪嫌疑人29人抓获。

重庆籍主犯朱某的毒品主要来源于犯罪嫌疑人朱某某和陶某两人。7月12日晚，专案组在重庆市公安局禁毒总队的密切配合下，启动了第二阶段集中抓捕行动，在重庆将犯罪嫌疑人朱某某、陶某等6人抓获，同时在沈阳相继将冯某等10名涉案人员抓捕归案。

目前，该案23名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，其中6名犯罪嫌疑人被移交重庆警方，22人被依法予以行政处罚，该案仍在进一步办理中。

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