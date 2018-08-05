林郑月娥：特区政府积极促进中医药在香港发展

今天（5日），国际中医药高峰论坛在香港开幕，香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，特区政府一直积极促进中医药在香港发展。

据国际在线报道，林郑月娥在论坛开幕式上表示：“回归以来，我们不断推动有关中医药的政策法规、人才培养、科研创新及中医服务等多方面的发展；同时，我们也透过鼓励学术交流、健康讲座、推广和展览活动等，向大众推广中医药的悠久文化和各种好处。本届政府更已经将推动香港中医药的发展作为我们的工作重点之一。”

据了解，香港政府在推广中医药方面，已经落实“中医中药发展委员会”的多项建议，筹建香港第一所中医医院，在公立医院推动“中西医协作先导计划”，扩展《香港中药材标准》计划的研究，以及设立由卫生署管理的政府中药检测中心等。

此外，为了加大力度，以及更有效地推行配合本地中医药业界的长远发展需要的策略和措施，林郑月娥表示，香港特区政府于今年五月在食物及卫生局设立专责发展中医药的组别，致力确立中医药在公营医疗系统的定位，并按此规划香港中医医院的运作模式，以及进一步加强与业界的联系。

她说：“政府在今年的财政预算案中建议设立五亿元专项基金以支持中医药业的发展，包括支持应用研究、中医专科发展、促进知识互通和跨市场合作等工作，并协助本地中药商生产及注册中成药。我们希望透过以上的工作，在未来充分利用中医药优势，加强中医药在香港医疗系统的角色。”

该论坛是由香港注册中医学会主办的，来自中国内地、香港、澳门以及美国、英国、德国和澳大利亚的知名专家学者齐聚一堂，共同讨论传承中医药文化、创展治疗新优势。

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