陈茂波：中港合作“前研后制”　携手推进大湾区创科发展

香港财政司司长陈茂波今日（5日）发表网志，分享上月底走访粤港澳大湾区其中三个城市，包括广州、佛山和江门，以了解当地社会经济的最新发展，特别在创新科技和其应用推动当地企业升级转型的情况，从而探索香港从中发挥的角色和功用。陈茂波表示，过去中港合作经验，突显出香港在基础科研力量上的优势，加上广东省内蓬勃的产业链和制造业基地，可以好好利用“前研后制”的优势，共同携手推进整个大湾区的创科产业发展。

据香港01报道，陈茂波表示，上星期参观广州、佛山和江门当地几所企业和科研机构，有研发无人驾驶飞机及语音识别系统等，亦有公司迈向“工业4.0”的方向，积极研发机器人及云端平台，为制造业迎接新形势提供支援及准备，虽然几所企业业务性质不尽相同，但共通点是面对世界科技大潮，尝试在其行业内领导潮流，而香港拥有不少独特的优势，可以参与于其中，有助企业的发展并得到好处。

陈茂波表示，事实上，香港拥有多间世界级的大学、科研水平备受国际肯定，加上预算案中宣布了加大对创科基建及创新科技平台的投资，有利吸引更多知名的国际科研机构、大学和创科企业到香港落户，以香港的科研实力，加上广东省内蓬勃的产业链和制造业基地，可以利用“前研后制”的优势，共同携手推进整个大湾区的创科产业发展。

此外，他明言走访几间仍在起步阶段的创新科技公司，他们表示有意把香港作为向国际展示、开拓海外市场，以至集资上市的服务平台，因香港自由开放的市场、国际接轨的标准和广泛的联系，以至成熟稳重的金融市场，近期容许“同股不同权”的新经济公司和未有收入的生物科技公司上市，进一步提升香港的吸引力和竞争力，继续成为内地企业向海外集资和“走出去”的首选平台。

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