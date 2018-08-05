FCC邀陈浩天演讲 林郑：不容忍任何鼓吹“港独”言行

（香港综合讯）香港外国记者协会（FCC）邀请香港民族党召集人陈浩天公开演讲连日引发风波，特首林郑月娥今天表示，对有机构仍以“港独”等主题安排活动，感到十分可惜和遗憾，并重申当局认为有关做法并不适合。

综合香港电台、明报新闻网等报道，林郑指出，港府尊重国际传媒，也欢迎海外媒体在港工作，但希望FCC也尊重香港特区是中华人民共和国不可分割的一部分。

林郑重申，港府对“港独”议题的立场非常坚定，不容忍任何鼓吹“港独”的言行，并会依法遏制。

此前，香港保安局长李家超上月中旬表示，正考虑是否行使《社团条例》禁止鼓吹“港独”的香港民族党运作。林郑今天首度回应事件称，李家超已根据陈浩天要求延长申述期限，局方现仍未就是否取缔作出决定，她作为特首于法律过程中不适合作出评论。

林郑也表示，遏制“港独”言论与言论自由无关，言论自由受《基本法》保障，但前提是要依法，强调港府是依法遏制“港独”。

另一方面，全国政协副主席、香港前特首梁振英今天则在社交网站撰文警告，对“港独”要高度警惕，严格防微杜渐，FCC邀请鼓吹“港独”的陈浩天作公开演讲，要害是开了先例，为“港独”在港搭起第一个公开宣讲的平台，不能让事件蔓延成为趋势。

27岁的陈浩天毕业自香港理工大学，他召集的香港民族党前年3月成立，自称为“首个主张香港独立的政党”。

国庆促销配套