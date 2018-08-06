台积电病毒感染事件估影响三季度营收3%

台湾晶圆代工厂商台积电5日针对遭受病毒感染事件进一步说明，本次事件对公司第三季营收影响约3%，毛利率影响约1%，预计6日前所有受影响电脑都能恢复正常。

据中通社报道，台积电3日傍晚发生电脑病毒感染事件，导致电脑系统及厂房机台无法运作，台积电几乎所有的台湾厂区均受到影响。台积电4日表示，公司已经控制病毒感染范围，同时找到解决方案，受影响机台正逐步恢复生产。

台积电5日针对电脑病毒感染事件提供进一步说明，病毒感染原因是新机台在安装软件过程中操作失误，机台连接到公司内部电脑网路时发生病毒扩散，但公司资料完整性和机密资讯都未受到影响。截至当天下午，约80%受影响机台已经恢复正常，预计在6日前，所有受影响机台都能够恢复正常。

从营收影响来看，台积电预计这次病毒感染事件将导致晶圆出货延迟以及成本增加，对台积电第三季度营收影响约3%，毛利率影响约1%。台积电第三季度营收预估约84.5亿美元到85.5亿美元，若以3%计算，影响幅度约2.535亿美元到2.565亿美元。

台积电表示，有信心第三季度晶圆出货延迟造成的损失于第四季度补回，全年业绩展望仍将维持日前说明会上高增长的预期。

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