调查称香港有逾330名快餐店夜宿者   七成受访者“有家不归”

香港太平山青年商会5日公布一项调查显示，香港有逾330名于24小时营业的麦当劳夜宿者。调查访问其中的53人，发现超过七成受访者属“有家不归”。计划顾问李浩然表示，希望特区政府政策除注重“硬件”协助，也应“有温度”。

据中通社报道，商会6月到香港116家24小时营业的麦当劳快餐店考察及访问，在其中84间统计到有334名夜宿者幷访问其中53人。受访者中，71%受访者住在公屋、私人租住单位或劏房，57%的受访者有全职、兼职或自雇工作。

调查研究筹委会主席洪倩茹称，有独居婆婆因不愿留在家中对着“四面墙”，所以选择人流较多的麦当劳；也有19岁青年因与父母关系恶劣，靠做地盘工维生，并在麦当劳夜宿。

据“香港01”报道，有执业中医在麦当劳夜宿超过1年，他本身租房居住，但寝室防水及隔热层出现裂缝及漏水，房东却不愿花钱做维修，他只好将房屋变成储物的地方，每日夜宿麦当劳。

李浩然指出，造成夜宿快餐店的原因，可分3个层面，包括住屋问题、在职贫穷及与家人关系恶劣。他认为香港虽然是一个发达社会，但仍需要“有温度的关系”。

此外，据香港电台报道，夜宿者中超过7成是男性，45岁或以上人士也超过7成，年龄最小的夜宿者为19岁。

组织建议，特区政府应增加资源及拨款予福利机构及前线服务团体，由外展社工接触和协助快餐店夜宿者。

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