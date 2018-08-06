中国官媒称“美国优先”和单边主义注定不能“让美国再次伟大”

人民日报海外版“望海楼”专栏周一刊登署名胡继鸿的文章称，把“美国优先”和单边主义奉若圭皋，梦想着用“不靠谱”的手段耍弄世界，一味地“退群”、拆台，挥舞大棒、敲诈勒索，出尔反尔、罔顾国家信誉，煽动民族主义，注定不能“让美国再次伟大”。

据路透社报道，这篇题为“如此这般能‘让美国再次伟大’吗”称，治理国家不是做生意，生意场上的豪赌，输了，还可以重来；拿国运豪赌，一旦输了，赔上的有可能是积攒百年的国家信誉，挖掉的可能是美国这座百年老店的根基。中国绝不会接受讹诈，必然挺身应对。

“特朗普将外交变成了赤裸裸的交易，一切都要服从于‘美国优先’。只要认为对美国不利的，什么国际协议、国际组织、贸易协议，想撕毁就撕毁，想退出就退出。”文章称。

文章指出，美国频频升级对华贸易摩擦，把国际贸易变成一场“零和游戏”，其目的是通过极限施压，迫使中国在谈判桌上作出有利于实现美国利益最大化的巨大让步，为“美国再次伟大”注入活水。

不过，特朗普如果熟悉中国现当代史，就不会不知道：事关国家利益，事关国家尊严，中国绝不会接受讹诈，必然挺身应对。

“特朗普精心编排、亲自主演的这出21世纪‘街头霸王’式的翻云覆雨威逼讹诈大戏，指望别人也按其剧本唱下去只能是一厢情愿。”文章称。

文章援引英国伦敦市商业与政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义称，特朗普政府是在拿经济周期赌博，试图赶在周期性的经济下行，以及关税政策给美国企业、工人、农民带来更多痛苦之前，营造一种强烈对比，来衬托此时的经济成就。

美国政府上周三表示，总统特朗普提议对2000亿美元的中国商品加征关税幅度提高至25%，寻求加大对中国施压，促其在贸易问题上作出让步。

中国国务院关税税则委员会随后在周五晚间公告，决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的关税，若美方一意孤行将其加征关税措施付诸实施，中方亦将即行实施上述加征关税措施。

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