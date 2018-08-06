大连海参大量被“热”死 直接经济损失68.7亿元人民币

近一段时间，辽宁多地持续高温，局部地区最高气温甚至突破了40摄氏度。罕见的高温使得海参养殖产业遭遇了前所未有的打击。在辽参的主产区大连，就出现了海参大量死亡的情况。

据央视财经报道，记者从辽宁省海洋渔业厅了解到，全省海参养殖面积184.4万亩，其中池塘养殖面积98.5万亩。目前初步统计，海参受灾损失面积95万亩，损失产量6.8万吨，直接经济损失68.7亿元人民币（13.75亿新元）。

在记者身旁的海参池面积在50亩左右，养殖人员说，这里每天打捞出来的死亡海参都在2000斤左右，有更多的海参因为温度高，还没来得及漂到水面上就已经在水下化掉了。

于畅在大连从事海参养殖已经有10多年的时间了，养殖总面积在1000亩左右，年产四五十万斤海参，不过，今年的高温天气可能让他90%的参池绝收。

于畅说，往年海水温度正常是25、26度，今年持续高温，下午两三点能达到36到37度，30度海参就已经承受不了了。

记者从渔业部门了解到，受持续高温影响，辽宁多地的池塘养殖海参从7月23号开始出现缺氧、化皮的现象，到7月28号，水深在7米以内的养殖池就出现海参大面积死亡的情况。

在调查中，记者了解到，目前，辽宁地区90%的海参养殖都选用“池养海参”的方式。而此次高温侵袭带来的损失，主要就发生在这些池养海参中。不过，另一方面，使用“底播海参”的养殖户，却没有受到太大的影响。

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